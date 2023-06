Domowe sposoby na poparzenie słoneczne. Dzięki nim szybko poczujesz ulgę

Ochrona przeciwsłoneczna to absolutna podstawa, aby cieszyć się zdrową i młodo wyglądającą skórą. Dlatego dermatolodzy biją na alarm, by stosować kremy z filtrem cały rok, gdyż promieniowanie UVA i UVB dociera do nas nieustannie. Latem ta prewencja powinna być szczególnie pilnie stosowana.