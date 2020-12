Katarzyna Grochola promienieje. Swoje szczęście zawdzięcza trzeciemu mężowi

Nareszcie zakochana Katarzyna Grochola

W sierpniu tego roku pisarka obchodziła ze swoim mężem Stanisławem drugą rocznicę ślubu. Niestety z powodu pandemii para nie mogła świętować tego tak hucznie, jak planowała. Niedługo później Grochola dowiedziała się, że jej córka Dorota Szelągowska przechodzi zakażenie koronawirusem. Dlatego też pisarka musiała całkowicie wyłączyć się z życia publicznego – należy do osób znajdujących się w grupie ryzyka.

Ograniczony do minimum kontakt z ludźmi dał się we znaki pisarce. Z powodu obostrzeń i licznych ograniczeń, w tym roku święta spędziła jedynie z mężem. To właśnie dzięki niemu Grochola mogła liczyć na wsparcie oraz miłość. W rozmowie z "Twoim Imperium" pisarka powiedziała, że cieszy się z obecności ukochanego Stanisława, bo nie musi walczyć z samotnością.