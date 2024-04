Donieś jeden dokument. Wyższa emerytura już od kolejnego miesiąca

Donieś do ZUS jeden dokument

Osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego, często sprawdzają kiedy jest najlepszy moment, aby złożyć dokumenty do ZUSu. Okazuje się, że ci, którzy już pobierają świadczenie, mogą dostać wyższą emeryturę. W niektórych przypadkach wystarczy donieść jeden dokument.

Każdy emeryt lub rencista powinien zdawać sobie sprawę, że brak jednego dokumentu może prowadzić do obniżenia wysokości otrzymywanych świadczeń. Co więcej, proces pozyskania tego specyficznego dokumentu często wydłuża się do kilku miesięcy, a czasami nawet lat.

ZUS potwierdza, że problem dotyczy dokumentów wydanych przed rokiem 1999. Mowa tutaj o świadectwie pracy, którego brakuje w danych przechowywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a które umożliwia zapewnienie sobie wyższej emerytury już od następnego miesiąca.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zadbaj, aby ten dokument trafił do ZUS

Osoby, które rozpoczęły pracę jeszcze w latach 90., mogą mieć pewne braki w dokumentacji stażu pracy. Dlatego też osoby zatrudnione jeszcze przed wprowadzeniem reformy emerytalnej, mogą nie mieć na swoim koncie świadectw pracy z tego okresu. W rezultacie ci emeryci nie otrzymują pełnej kwoty, na którą zasługują. Odpowiednie dokumenty mogą zwiększyć wysokość emerytury w porównaniu do tej, która przysługuje bez tego druku.

Jeśli brakuje nam świadectwa pracy, warto zweryfikować, czy firma, z której nie dostarczyliśmy tego dokumentu, nadal funkcjonuje. Jeśli tak, uzyskanie wymaganego dokumentu z archiwum tej firmy nie powinno stanowić problemu.

Co zrobić jeśli nie masz świadectwa pracy wykonywanej przed 1999 rokiem?

W przypadku trudności z uzyskaniem dokumentów w ZUS można złożyć m.in. zapis w legitymacji ubezpieczeniowej umów o pracę, dokumentacji dotyczącej angażów, zmian w wysokości wynagrodzeń, wpisów do "starego" dowodu osobistego oraz zeznań świadków, najlepiej byłych współpracowników. Wszystkie te elementy kwalifikują się jako tzw. informacje szczątkowe, które mogą wspomóc proces.

Zobacz także : Przepracowała jeden dzień w życiu. Tak wygląda jej emerytura

Według rzeczniczki prasowej ZUS na Dolnym Śląsku, Iwony Kowlaskiej-Matis, w legitymacji ubezpieczeniowej dobrze jest ustalić dokładną nazwę firmy oraz ostatnią siedzibę. Jest to podstawa, która umożliwi poszukiwania w archiwach, które przechowują dokumentację osobą i płacową.

Jeśli dostarczymy do ZUS brakujące świadectwo pracy, uruchomione zostanie ponowne obliczenie emerytury. W efekcie kwota wypłacanego świadczenia emerytalnego może wzrosnąć, co umożliwi otrzymywanie wyższej emerytury już od następnego miesiąca. Braki w dokumentacji nie wykluczają możliwości złożenia wniosku o emeryturę. Wciąż można to zrobić, a brakujące dokumenty dostarczyć w późniejszym czasie. Po ich dostarczeniu wysokość emerytury zostanie skorygowana.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl