Dorośli wymiękają. Matematyczna łamigłówka sprawdzi twoje IQ

Przyjrzyjmy się najpierw zapisowi 2+5=12. Zauważmy, że wynik będzie prawidłowy, jeżeli dodamy do liczb z lewej strony wynik pierwszego dodawania. Otrzymujemy wówczas: 5+2+5=12.

Teraz możemy przejść do ostatniej części łamigłówki, tu znowu "zabieramy" wynik przedostatniego działania: 21+8+11= 40.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl