Dorota Brejza jest przerażona pomysłem Beaty Szydło. "Nas nie stać na Beatę"

Krzysztof Brejza i jego żona Dorota czasem są żartobliwie nazywani parą, która spędza sen z powiek Beaty Szydło. Ona ma kancelarię adwokacką i angażuje się w sprawy społeczne, a on jest senatorem, który w przeszłości ujawnił aferę związaną z nagrodami dla ministrów w rządzie Beaty Szydło.

Z kolei ostatnio zaczął dążyć do wyjaśnienia niewygodnej dla Szydło sprawy wypadku w Oświęcimiu. "Już 44 miesiące na kołkach na policyjnym parkingu stoi Audi A8L zabezpieczone w związku z wypadkiem rządowej kolumny w Oświęcimiu. MSWiA odpowiada na interwencję: "nie posiadamy wiedzy, by SOP występowała do sądu o zwrot pojazdu". MSWiA nadzoruje SOP. A8L zakupione za 2,5 mln zł - wyliczał polityk opozycji.