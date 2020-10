Dorota Brejza przypomina słowa Czarnka odnośnie roli kobiet. "Żaden Czarnek nie będzie mi mówił, do czego jestem powołana"

Przemysław Czarnek, znany przede wszystkim ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi o LGBT+, będzie piastował urząd ministra edukacji. Wiele osób sceptycznie podchodzi do jego nowej funkcji pierwszego nauczyciela RP. Wśród nich jest Dorota Brejza, która przypomniała, co Czarnek mówił rok temu podczas konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ówczesny poseł PiS podkreślał, że kobiety zostały stworzone do rodzenia dzieci.