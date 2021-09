Dorota Gardias pokazała córkę. Hania skończyła już 8 lat!

Przeszły ciężkie chwile

Dorota i Hania są nierozłączne, a prezenterka swój wolny czas poświęca zawsze córce. W zeszłym roku wspólnie przeszły jednak ciężkie chwile, związane z panującą pandemią koronawirusa. Hania zaraziła się COVID-19 w szkole, a pierwsze objawy choroby pojawiły się właśnie u jej mamy. Obie trafiły wtedy do szpitala. Dzięki szybkiemu i odpowiedniemu leczeniu, udało im się na szczęście wyzdrowieć i w krótkim czasie wrócić do domu. Prezenterka podkreślała w wielu wywiadach, jak bardzo ważna jest ochrona przed koronawirusem, bo ona sama do tej pory odczuwa niestety skutki przejścia tej choroby.