Dorota Gardias znów boi się koronawirusa. "Mam coraz mniej przeciwciał"

Dorota Gardias była jedną z pierwszych polskich gwiazd, które publicznie poinformowały o zachorowaniu na COVID-19. Choć do szpitala trafiła już we wrześniu, do dziś zmaga się z konsekwencjami choroby. Teraz zabrała głos w sprawie szczepień.

Share

Dorota Gardias Źródło: ONS.pl