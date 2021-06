Dorota Gawryluk jest mamą dwójki dzieci. Zdradziła, czego od nich wymaga

W rozmowie z Szefernaker Gawryluk zdradziła, jak udaje się jej łączyć macierzyństwo i tak intensywne życie zawodowe. - Plan robię niemalże codziennie. Problem jednak z tym planem polega na tym, że nie zawsze udaje mi się go wykonać (śmiech). Zapisuję tak: 6.00 rano pobudka, potem ćwiczenia – bardzo lubię ćwiczyć i jest mi to bardzo potrzebne, bo jestem przyzwyczajona do aktywności fizycznej. Później śniadanie i budzenie – kiedyś dzieci, dzisiaj już tylko jednego dziecka, bo drugie jest już dorosłe. Potem kolejne rzeczy i kolejne – powiedziała.