Dorota Naruszewicz wzięła rozwód. O szczegółach napisała na Instagramie

25 wspólnych lat

- Grałam na renomowanym festiwalu teatralnym w Ashland, stanie Oregon i występowałam w "Trzech siostrach" Czechowa. Grałam Irinę przez trzy miesiące. Oprócz mnie była jeszcze Kanadyjka i Amerykanka. Ale wróciłam. To była przygoda, bardzo byłam z niej dumna, ale o karierze hollywoodzkiej nie myślałam – wspominała.

Szokująca informacja

Pod postem natychmiast pojawiły się głosy wsparcia i życzenia szczęścia. "Grunt to być szczęśliwym. Jeśli tak się stało to widocznie takie było przeznaczenie. Grunt to iść z optymizmem przed siebie" czy "A jednak można coś ukryć przed prasą. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia" – mogliśmy przeczytać w komentarzach.