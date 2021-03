Dorota Naruszewicz świętuje okrągłe urodziny. Aktorka ma już 50 lat

Dorota Naruszewicz w pierwszej połowie lat 90. XX wieku była już po studiach aktorskich, ale zamiast na plan albo do teatru, chciała wyjechać do USA. Jednak los sprawił, że przebywając z ukochanym w Stanach Zjednoczonych zaproponowano jej rolę w jednym ze spektakli. Naruszewicz po kilku miesiącach otrzymała kolejną propozycję, tym razem rolę Beaty Lubicz w serialu "Klan", co okazało się przełomem w jej karierze.