Dorota Szelągowska o członkach ekipy programu z Ukrainy. "Są w gotowości do wyjazdu"

Gwiazda odniosła się tym samym do rosyjskiego ataku i wojny w Ukrainie, którą przeżywa nie tylko ze względu na fakt jej istnienia, ale także przez to, że wśród członków jej ekipy są również ukraińscy mężczyźni. To właśnie o nich pojawiły się zapytania od fanów pod postem Szelągowskiej, na co zdecydowała się odpowiedzieć w komentarzu.