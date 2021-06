Dorota Szelągowska pokazała stare zdjęcie syna. Od lat przyjaźni się z synem Kukulskiej

"Mój syn występuje. Chodzi do szkoły, która kształci go w różnych kierunkach, myśli poważnie o aktorstwie, natomiast uważam, że jest to ciężka praca i nie tędy droga. Najpierw trzeba coś osiągnąć, pochodzić na castingi, poczuć smak porażki. Pójście gdzieś, gdzie możesz być wyniesiony na pięć minut, może być krzywdą dla dziecka" - komentowała dekoratorka.