Dosadny komentarz Tomasza Kammela. Poszło o wygląd Izabelli Krzan

- To jest strój do wybierania strojów - skomentowała prezenterka. Kammel jednak nie odpuszczał. - Ta pidżamka przypomniała mi pewne wspomnienie z dzieciństwa - dodał. Przy okazji opowiedział widzom historię ciotki, która po powrocie do domu, zastała w wannie z lodowatą wodą swoich dwóch synów. - "Mamusiu, ale my w pidżamkach" - podsumował rodzinne wspomnienie.