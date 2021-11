Zaskakująca stylizacja Tomasza Kammela. Dziennikarz ubrał sukienkę

"To jest sytuacja 60 sekund, po tym, gdy zapytałem Izę - 'Myślisz, że zmieścilibyśmy się we dwoje w twoją sukienkę?' Zaznaczam, że była mocno przylegająca. Mój przyjaciel Omar powtarza od lat - związek ma szansę, gdy potraficie się razem śmiać. Zakładam, że zawodowo również tak to działa. A wy? Macie w życiu kogoś komu 'odpala' tak samo jak wam i go za to uwielbiacie?" - napisał pod zabawną fotografią na Instagramie Kammel.