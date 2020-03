Dr Wojciech Falęcki pozuje z noworodkiem. "Cieszę się, że mimo trudnych czasów, miałeś lekkie lądowanie"

Dr Wojciech Falęcki udostępnił na Instagramie kolejne zdjęcie, do którego pozuje z noworodkiem na rękach. Na jego profilu jest wiele podobnych zdjęć, to jednak wyróżnia się drobnym, ale znaczącym szczegółem. Dr Falęcki zapozował bowiem do fotografii z ochronną maseczką na twarzy, która stała się już poniekąd symbolem pandemii koronawirusa. "Hej Ignacy! Jeśli kiedyś będziesz chciał zobaczyć, jak wyglądał lekarz prowadzący twoją mamę, to wpadaj! – żartobliwie zaczął opis pod zdjęciem dr Falęcki.