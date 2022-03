Gdy eks nie pozwala odejść. "Wspominam to jako najgorszy czas w swoim życiu"

"Przez bardzo długi czas robiłam to, co uszczęśliwiało innych ludzi. Myślę, że w ciągu ostatnich dwóch lat zdecydowałam, że będę uszczęśliwiać siebie. I to naprawdę świetne uczucie. Nawet jeśli spowodowało to zmiany takie jak mój rozwód, to myślę, że ważne jest, żeby być ze sobą szczerym w kwestii tego, co naprawdę daje ci szczęście" – to słowa Kim Kardashian dla marcowego wydania "Vogue’a".