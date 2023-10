Dramat sanitariuszki. Wstrząsająca relacja brata 22-latki

7 października 2023 roku palestyński Hamas zaatakował Izrael. W sieci pojawiają się tragiczne wieści od mieszkańców tego państwa. Niedawno zarejestrowano atak na kibuc Be'eri, obszar znajdujący się w pobliżu Strefy Gazy. Atakujący porywają część obywateli Izraela jako zakładników, co podawał do wiadomości publicznej m.in. "Times of Israel". Dziennikarka India Naftali udostępniła na swoim Instagramie poruszającą historię pewnego rodzeństwa. Brat utrzymywał kontakt z siostrą przez telefon, prawdopodobnie towarzysząc jej w ostatnich godzinach życia.