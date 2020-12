Dramat w rodzinie Lecha Wałęsy. Były prezydent martwi się o syna

Lech Wałęsa o nałogu syna

W dodatku rodzina chce go wysłać na odwyk o czym niedawno, w jednym z wywiadów mówił Lech Wałęsa. - Jestem zdecydowany, bo inne środki nie skutkują, choć on jest dość inteligentny. I zapraszam oczywiście mojego syna na święta. Dziecko jest zawsze dziecko niezależnie od tego w jakim stanie jest. Przykro mi bardzo, że nie możemy go wyleczyć, ale może post i modlitwa kiedyś go wyleczą – wyznał w rozmowie z "Super Expressem" zaniepokojony ojciec. I zaznaczył, że kocha syna. - Kocham go, jak każde inne moje dziecko i każde następne gdybym miał, to także bym kochał – mówi legenda Solidarności