Dramatyczne oświadczyny na klifie. 39-latka zmarła na oczach partnera

Nizamettin przyznał, że wraz z Yesim wypili trochę alkoholu. 39-latka nagle straciła równowagę i runęła w przepaść. Klif został zamknięty przez lokalne władze do momentu, aż powstanie regulamin dla osób odwiedzających to miejsce. To znany turecki punkt widokowy, bardzo popularny wśród turystów. Do tej pory jednak nie obowiązywały w tym miejscu żadne zasady, brakowało też zabezpieczeń przed podobnymi sytuacjami.