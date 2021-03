Dramatyczne wyznanie Sarah Harding. Piosenkarka nie dożyje kolejnych świąt?

Sarah Harding walczy z rakiem piersi

Do internetu trafiły fragmenty jej książki "Hear Me Out", w której Harding opisuje swoją walkę z rakiem. Niestety, okazuje się, że przewidywania lekarzy nie są dobre. Pojawiły się przerzuty i nowotwór rozprzestrzenił się m.in. na kręgosłup. Najprawdopodobniej pojawiły się też przerzuty do mózgu.