Dredy. Jak je zrobić i co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Dredy cały czas pozostają jednym z modniejszych pomysłów na zawadiacką fryzurę. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić, choć ich popularność zmienia się wraz z każdym sezonem. Co warto wiedzieć o dredach?

Dredy są cały czas popularne. Źródło: 123RF