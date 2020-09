Plama z korektora. Jak usunąć zabrudzenie z ubrania? Wykorzystaj kilka domowych sztuczek

Plama z korektora – zmywacz do paznokci

Bardzo pomocny przy usuwaniu plamy z korektora okazuje się zmywacz do paznokci. Szczególnie aceton skutecznie oczyści ubranie po śladach korektora. Nim go użyjesz, sprawdź, czy zmywacz nie zniszczy ubrania. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, namocz szmatkę w zmywaczu do paznokci, po czym przyłóż ją do plamy z korektora na kilka sekund. W razie konieczności możesz czynność powtórzyć, a następnie klasycznie upierz ubranie.