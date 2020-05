Agnieszka Chylińska zmieniła fryzurę. Wiemy, kim się inspirowała

Agnieszka Chylińska opublikowała na swoim profilu na Instagramie nagranie, na którym zdobyła się na szczere wyznanie. Piosenkarka pozbyła się swoich jasnych dredów na rzecz zupełnie nowej fryzury . Tym razem postawiła na białe, falowane loki do ramion. Musimy przyznać, że w takiej odsłonie wyglądała oszałamiająco.

We wtorkowym nagraniu Agnieszka Chylińska zwróciła się do swojej menadżerki – Joanny Ziędalskiej-Komosińskiej, która prywatnie jest też jej przyjaciółką.

"Jako że niedługo będę mieć urodziny, 44. Ja się swojego wieku nie wstydzę, nie mam z tym absolutnie problemu, to pomyślałam sobie, że chciałabym w tym czasie wspomnieć o osobach ważnych w moim życiu, dzięki którym byłam w życiu bardziej szczęśliwa niż nieszczęśliwa i stąd ta moja dzisiejsza stylizacja" – mówiła. "Chciałabym powiedzieć do Joasi takie słowa, bo jesteśmy tak nierozłączne i jesteśmy tak ze sobą maksymalnie związane, co w tzw. show-biznesie zdarza się naprawdę bardzo rzadko. Pracujemy ze sobą już 15 lat i nawet dzień po moich urodzinach, następuje dzień imienin Joanny, więc zawsze jest blisko. Dzisiaj postanowiłam wyglądać trochę jak ona. Generalnie, mam takie wrażenie, że całe moje życie jest taka próba bycia tak mądrą i wspaniałą osobą jak ona" – przyznała Agnieszka Chylińska.