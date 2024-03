Nawet 10 tys. złotych mandatu. Wystarczy zgłoszenie listonosza

Skrzynka pocztowa to obowiązek. Konkretne przepisy

W budynkach wielorodzinnych ten problem z reguły nie istnieje. Skrzynki na listy montuje się z automatu i przypisuje do każdego mieszkania. Nie każdy jednak wie, że posiadanie skrzynki to nie wybór, ale obowiązek. Szybko mogą się o tym przekonać właściciele domków jednorodzinnych, jeśli nie wyposażą nieruchomości w skrzynkę na listy. Opisuje to zagadnienie Ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku (Prawo pocztowe). Nawet obecnie, w dobie profili zaufanych i korespondencji urzędowej z wykorzystaniem skrzynki e-PUAP, obowiązek posiadania fizycznej skrzynki pocztowej nie został nigdy uchylony.