Elżbieta Zającówna zmarła 28 października 2024 r. Choć oficjalna przyczyna jej śmierci nie została podana do wiadomości publicznej, wiadomo, że aktorka od lat zmagała się z chorobą von Willebranda związaną z krzepliwością krwi.

Okazały wieniec w sieci zaprezentowała florystka Agnieszka Stój, która była też odpowiedzialna za jego wykonanie. Na uwagę zasługują pastelowe, białe oraz niebieskie kwiaty, które wybrano do jego stworzenia. W przypadku pogrzebów to wręcz rzadkość, by na grobach pojawiała się właśnie taka paleta barw.