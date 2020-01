WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne #ŻYĆLEPIEJ + 1 alkohol oprac. Klaudia Stabach 02-01-2020 (17:32) Dry January. Nowy trend staje się coraz popularniejszy również w Polsce Coraz częściej docierają do nas z zachodu różnego rodzaju diety czy wyzwania związane ze zdrowym trybem życia. Od kilku lat na początku nowego roku wiele osób decyduje się na Dry January, czyli miesiąc bez alkoholu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wyzwanie musi trwać 30 dni (123RF) Chociaż przyjęło się, że styczeń to czas karnawałowych zabaw, niektórzy postanawiają w tym miesiącu zrezygnować z często nieodłącznego elementu imprez, czyli alkoholu. Wyzwanie "Dry January", czyli dosłownie tłumacząc: suchy styczeń, zostało wymyślone w Wielkiej Brytanii, ale z roku na rok ma coraz więcej zwolenników. Okres świąt Bożego Narodzenia oraz świętowanie zakończenia roku sprzyjają piciu alkoholu. W tym czasie częściej pije się wino w towarzystwie rodziny czy mocniejsze trunki razem z przyjaciółmi. Po kilku dniach świętowania zakrapianego alkoholem nasz organizm może odczuć wiele negatywnych skutków, dlatego ci, którzy chcą dobrze rozpocząć nowy rok, decydują się do lutego całkowicie odstawić alkohol. 30-dniowa abstynencja może przynieść zbawienne rezultaty. Po pierwsze poprawia się kondycja naszej skóry. Przeprowadzono wiele badań, które wykazały, że picie alkoholu pozbawia ją blasku, doprowadza do szarzenia i powstawania zmarszczek. Po drugie wzmocnisz swój organizm. Alkohol hamuje produkcję białek, które przygotowują komórki odpornościowe do walki z wirusami. Jeśli więc często sięgamy po alkohol, nasza odporność spada. Ponadto podjęcie wyzwania "Dry January" pozwoli ci również uchronić się przed przybraniem zbędnych kilogramów. W końcu nie od dziś wiadomo, że alkohol tuczy. Co ty na to? Dołączysz? Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne