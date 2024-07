Dua Lipa dała popis na Open'erze. Wkroczyła w koronkowej mini

Miała wystąpić na Open'er Festival w 2022 roku . Ale ze względu na tragiczne warunki pogodowe koncert został odwołany, natomiast sami festiwalowicze musieli się ewakuować. I choć rozczarowanie było ogromne, to fani gwiazdy pop liczyli, że ta powróci w niedalekiej przyszłości do Polski. Tak oto nadeszła ta chwila.

Jakby tego było mało, Dua Lipa uzupełniła look masywnym naszyjnikiem, kabaretkami oraz skórzanymi kozakami na obcasach . Elementów było bardzo dużo, ale trudno tu mówić o przesadzie – w końcu stroje sceniczne rządzą się swoimi prawami. Piosenkarka w swoim stylu rozpaliła widownię do czerwoności.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!