"Duchy jego byłych". Syndrom Rebeki potrafi zniszczyć związek

Rebeka to bohaterka powieści Daphne du Maurier o tym samym tytule. W książce kobieta poznała Maxima i po krótkiej znajomości wyszła za niego za mąż. Po przeprowadzce do posiadłości świeżo upieczonego małżonka, Rebekę przytłoczyła wszechobecność zmarłej żony Maxima. W domu wciąż znajdowały się liczne pamiątki po kobiecie, a służba z uwielbieniem wspominała "swoją panią". To sprawiło, że Rebeka zaczęła porównywać się do zmarłej, spadło jej poczucie własnej wartości. Czuła zazdrość o byłą Maxima. To właśnie na jej postaci opiera się założenie syndromu Rebeki.