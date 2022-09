Nie chce zamieszkać z partnerem. Powód zadziwi wielu

- Patrząc na inne pary w naszym wieku widzę, że u nich wieje nudą, każdy dzień jest podobny do poprzedniego, zainteresowanie tą drugą osobą spada. Czasem okazuje się, że takie pary łączą już tylko dzieci, a kiedy one wyfruwają z domu, nie pozostaje już nic – opowiada. Alicja i jej narzeczony nie chcą mieć dzieci. - Nie pasowałby do naszego trybu życia. Ciężko by było je wychowywać, mieszkając osobno, myślę, że to nie byłoby dobre ani dla nas, ani dla dzieci – twierdzi.