Dwa tygodnie po sekcji zwłok. Prokuratura ujawnia, co dalej

Wcześniej, tego samego dnia, nagrał dramatyczną relację, w której skarżył się na ból w klatce piersiowej i duszności oraz fakt, że ratownicy medyczni nie chcieli go zabrać karetką do szpitala. Medycy jako powód odmowy wskazali rzekome agresywne zachowanie mężczyzny. Co innego widać jednak na ujawnionym przez jednego z mieszkańców nagraniu.