Lekarka w Radiu Maryja. Mówiła, jak dochodzi do zapłodnienia

– Rozumiejąc ten tok zdarzeń, jesteśmy pewni, że tabletka działa przeciwzagnieżdżeniowo. Nawet jeśli będziemy chcieli uprawiać wielką nomenklaturę naukową, to jednak jest to tabletka, która działa przeciw pożyciu, uniemożliwia rozwój poczętego dziecka i jest moralnie oraz etycznie nie do przyjęcia – oceniła Kicińska.