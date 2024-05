Dzieci wracają do domów dziecka. "To alarmujące zjawisko"

Prawie 1,3 tys. - tyle dzieci trafiło w 2023 roku z powrotem do domów dziecka. Te zatrważające dane udostępniła w swoim najnowszym raporcie Fundacja GrowSPACE, która monitoruje domy dziecka i system pieczy zastępczej. W mediach społecznościowych organizacji opublikowano także mapę przekroczonych limitów w domach dziecka. Według raportu najgorsza sytuacja jest w woj. mazowieckim.

Jak wynika z udostępnionych informacji, z 1292 dzieci, które wróciły do domów dziecka, aż 1053 zostało przeniesionych poza powiat zamieszkania. Obecnie znajdują się z dala od biologicznych rodziców, co stanowi dodatkowe utrudnienie.

Wychowała się w domu dziecka. Dla wielu dzieci to ona była "mamą"

