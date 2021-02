Dziecko narysowało smutną prawdę. Edycie Pazurze chciało się płakać

Pazura w obliczu depresji

To nie pierwszy raz, gdy Edyta Pazura zdecydowała się poruszyć temat depresji. Już kilka lat temu wprost przyznała, że sama zmaga się ze skutkami tej poważnej choroby. Wiele osób wciąż bagatelizuje problem depresji, przez co chorzy zostają ze swoim bólem całkowicie sami. Pazura przybliżyła internautom, jak bardzo zdradliwe objawy mają wszelkie zaburzenia psychiczne. Dodatkowo zestawiła klasyczne symptomy z tymi mniej oczywistymi.

Edyta Pazura na swoim Instagramie pokazała rysunek córki Amelii, który w pełni obrazował to, w jaki sposób dziecko widziało swoją mamę. Żona aktora przerwała milczenie związane z depresją jako tematem tabu. Wykorzystała przestrzeń publiczną do tego, aby w pełni udowodnić, że chroniczny smutek i przygnębienie to bardzo poważna sprawa, która nie może zostać zamieciona pod dywan.

"Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, a to ja widziana oczami dziecka w najgorszym momencie mojego życia: z ciemniejszymi włosami i smutnymi oczami. Nie zawsze tak musi być, bo Ci, co chorują, umieją świetnie to ukrywać i śmiać się głośno jak nigdy" - napisała Pazura.

Cały wpis ma charakter motywujący do działania. Pazura zwraca się bezpośrednio do chorych, aby nigdy się nie poddawali i nie wstydzili prosić o pomoc, bo to już pierwszy krok do odzyskania zdrowia. Nie jest jedyną osobą, która publicznie ujawnia własne doświadczenia. Otwartość znanych i lubianych na pewno przełoży się na większą wrażliwość na temat depresji i innych zaburzeń.