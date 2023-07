Dzieli ich 13 lat. Nie każdy wie, kim jest żona Nowickiego

Miłość przyszła niespodziewanie

Mimo że dzieli ich trzynaście lat różnicy, to łączy wielkie uczucie. Poznali się dzięki wspólnym znajomym. On grał w spektaklu "Człowiek dwóch szefów", ona obserwowała go z publiczności. Zauroczył ją swoim "elektryzującym" głosem, o czym wspomniała znajomemu. Ten przekazał informację Nowickiemu, który nie czekał zbyt długo, aby napisać do Paszkowskiej.