Dzieli ich 47 lat. 27-latek podkreśla, że "miłość nie wybiera"

74-letnia Kathi Jenkins oraz 27-letni Devaughn Aubrey twierdzą, że połączyło ich wyjątkowo silne uczucie. Zakochani, na przekór wszystkim, pragną udowodnić, że wiek to tylko liczba i nie stanowi on żadnej przeszkody do tego, by być w szczęśliwym związku. Ta para wzbudza mnóstwo emocji na całym świecie.