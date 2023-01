Dzieliło ich 60 lat. Po śmierci Andrzeja Łapickiego usunęła się w cień

- To nie było tak, jak Molier by to ujął, że on stary, chciałby młodą. To bardzo szybko poszło. (...) Rozmawiamy i dostrzegam, że ona ma taki męski umysł! (...) Sam wyszedł z tych rozmów jakiś przedwojenny rodzaj flirtu. A inteligentna kobieta to skarb - opisywał początki relacji z Kamilą Andrzej Łapicki w rozmowie z "Polityką" w 2009 roku.