Dzień Chłopaka. Bartek Kasprzykowski pokazał swoje zdjęcie z młodości

Bartek Kasprzykowski wspomina młodość

To jednak nie koniec. 43-letni Kasprzykowski główkuje, gdzie podział się tamten chłopak i jak może "przywrócić" go w sobie. "Kto go zamknął, schował we mnie? Pewnie ja. Ale z własnej woli nigdy bym tego nie zrobił. Co o mnie myśli? Jak mu tam jest w przeszłości? Zna ktoś tłumacza, magika, co mi pomoże odnaleźć z nim wspólny język?" - zapytał.