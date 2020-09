Kiedy jest Dzień Chłopaka, a kiedy Dzień Mężczyzny? W szkole wybuchła awantura

Kiedy jest Dzień Chłopaka?

Nie ma się co dziwić, że wybuchła kłótnia, bo Dzień Chłopaka czy Mężczyzny nigdy tak naprawdę nie został oficjalnie uznany i nie widnieje w kalendarzu tak jak Dzień Kobiet. Część osób uznaje więc, że warto świętować 30 września i tę datę uznaje się za święto nastolatków, a część wskazuje właśnie marzec i Dzień Mężczyzny jako najlepsze rozwiązanie.

Dlaczego? Argumenty są oczywiście takie, że warto połączyć wymienianie się prezentami w marcu, zwłaszcza w klasach młodszych dzieci. Jest to najzwyczajniej w świecie łatwiejsze, bo dwójki klasowe za jednym zamachem ogarniają oba wydarzenia: Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn i zakup upominków.

Co kupić na Dzień Chłopaka?

- Bez sensu, znowu do tego wracamy. Przecież ustaliśmy w pierwszej klasie, że obchodzimy 10 marca – pisze jedna z mam.

- No tak, ale ja się nadal z tym nie zgadzam – precyzuje tata.

- A co pan chciałby zaproponować na prezent? Przecież teraz już niczego się sensownego nie ogarnie w jeden dzień – pyta wnikliwie inna.

- Kupmy im kwiatki – ironizuje mama Wioli. - Dziewczynki dostały kwiatki w tamtym roku i większość była wściekła, bo chłopcy dostali po ludziku Lego. A co to, dziewczynki nie bawią się Lego? – peroruje kolejna.

- No taki zwyczaj, że kwiaty… - lekko zdezorientowany ojciec zaczyna wycofywać się rakiem.

Po chwili przerwy pojawia się podsumowanie – No to wszystko ustalone. Prezenty wspólne dla wszystkich w marcu.

Kiedy Dzień Mężczyzny?

Dzień Chłopaka obchodzony był po raz pierwszy na świecie 19 listopada 1999 r. na wyspach Trinidad i Tobago. Świętowanie Dnia Chłopaka/Mężczyzny 19 listopada wspiera Organizacja Narodów Zjednoczonych, która zaproponowała oficjalne obchody International Mens Day. Do programu przyłączyły się m.in.: Indie, Australia, Chiny, Holandia i Wielka Brytania.

Co kraj, to jednak inna data. Na Malcie święto obchodzone jest 7 lutego, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii 7 października, a w Kanadzie 25 listopada. W Polsce Dzień Chłopaka, uznany za święto nastolatków, obchodzony jest 30 września. Natomiast Dzień Mężczyzny typowany jest na 10 marca, ze względu na to, że w polskim Kościele katolickim obchodzone jest nieoficjalne wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty.