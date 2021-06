"Dziewczyny oglądają porno" to nie tylko chwyt marketingowy. Głośno mówi o swoich poglądach

Przede wszystkim za pornografię należy płacić tak jak za filmy na Netfliksie czy muzykę na Spotify. Powinna nam się zapalić czerwona lampka, jeśli korzystamy z portali z filmami dla dorosłych dostępnymi bez opłat. Jest tam masa filmów, których pochodzenia nie znamy, nie wiemy, czy znalazły się tam legalnie oraz jak powstawały. Dlatego polecam śledzić w mediach naszych ulubionych performerów i performerki, żeby dowiedzieć się, co mówią o swojej pracy, w jakich produkcjach ostatnio wystąpili, co sami polecają. Jeżeli interesuje nas to, czy Brad Pitt wróci do Jennifer Aniston, to tak samo możemy zainteresować się tym, co dzieje się w życiu ulubionej aktorki porno. Niektóre produkcje mają też dostępne filmiki z backstage'u, na których możemy posłuchać komentarzy osób w nich występujących.