Dziewczyny pracujące przy F1 są ofiarami molestowania seksualnego. W Montrealu powstał szokujący raport

"To forma prostytucji"

Raport Rady Kobiet w Montrealu powstawał przez trzy lata i obejmował anonimowe wywiady z pracownikami oraz ponad 200 godzin obserwacji. Jego treść jest wstrząsająca. - Pewnego razu, gdy przyszłam do gości z rachunkiem, jeden z nich pokazał, że mam plamę na bluzce i szybko złapał mnie za pierś. Co miałam zrobić? Powiedzieć ochroniarzowi, żeby go wyrzucił? Potem i mnie by zwolnili, choć nikt jasno pewnie nie oznajmiłby, dlaczego - mówiła jedna z kelnerek pracująca podczas imprez towarzyszących GP Formuły 1 w Kanadzie.