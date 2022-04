Dziewictwo z wyboru. Seksuolog: można mieć relację czysto romantyczną, opartą na zaufaniu

Natalia Juszczak, psycholog, seksuolog w Instytucie SPLOT: Ludzie wyznają różne wartości, które mogą być podstawą relacji. Spotykam się w swojej pracy gabinetowej z parami, które nie współżyją. Mają bliskość, w postaci przytulenia, pocałunków, ale nie uprawiają seksu z wyboru. Zazwyczaj są to pary, które czekają na to do ślubu. W ich przypadku decyzja wynika z głębokiej wiary i chęci pozostania w czystości do powiedzenia sobie sakramentalnego "tak".