Kasia Tusk nie goni za trendami. Paryski szyk bez tajemnic

Nie wiesz, jak odnaleźć w swojej szafie prawdziwą Francję-elegancję? Un moment. Paryski szyk to nie tylko stan garderoby, która zespala klasykę, kobiecość i oryginalność. To nonszalanckie i swobodne podejście do trendów. W końcu paryżanka nie potrzebuje mody, to moda potrzebuje jej. Doskonale wie o tym Kasia Tusk, której wizerunek emanuje paryską prostotą i elegancją. Jej ostatniej stylizacji mówimy absolutne "magnifique", a w myślach biegniemy już po bagietkę.