Dziwna praktyka na lekcjach religii. Uczniowie stanęli w obronie dyrekcji

"Nikt nie proponuje im praktyk religijnych, mogą mieć słuchawki na uszach i słuchać muzyki, mogą siedzieć tyłem do katechety, przygotowywać się do następnych zajęć itp." - napisała dyrektor IV LO w Ostrowie Wielkopolskim, odpowiadając na zarzuty Fundacji "Wolność od religii", która zauważyła, że w placówce dochodzi do naruszenia art. 53 Konstytucji. Przypomnijmy, że przytoczony dokument traktuje o tym, że nikt nie może być zmuszany do uczestnictwa w praktykach religijnych.