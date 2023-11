Edging powinien znać każdy. Przyjemność z seksu będzie większa

Dodaje również, że edging można włączyć do aktywności seksualnej zarówno podczas masturbacji, jak i w czasie seksu partnerskiego. "Ważne jest, by do tej aktywności podejść świadomie i być w odpowiednim nastroju, dogadać się z partnerem, jeśli chcecie wypróbować to wspólnie. Edging nie jest też dla każdego. Jeśli zamiast dreszczy podniecenia z wydłużającego się oczekiwania na przyjemność, odczuwacie jedynie frustrację, to nie ma się co zmuszać i męczyć" - radzi psycholożka.