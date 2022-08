Edyta Górniak 20 lat temu wykonaniem hymnu wywołała skandal. Oto drugie dno występu

- Chciałam zaśpiewać ten hymn trochę wolniej niż śpiewają go kibice na stadionach, by wydobyć siłę słowa. Dlatego zamysł był taki, bym zaśpiewała go nieco wolniej niż zazwyczaj. Zrobiłam to z największą powagą, pokorą, dumą, zaangażowaniem emocjonalnym, miłością do kraju - powiedziała dziennikarzom po powrocie do kraju.