Edyta Górniak już szykuje prezent na osiemnastkę syna. Na taki gest mogą pozwolić sobie tylko nieliczni

- Planuję coś wyjątkowego, po kryjomu. Żeby jakakolwiek była możliwa niespodzianka to tylko po kryjomu. Ta 18-nastka jest bardzo wymagająca dla rodziców. Jak to zrobić, bo co kupić? Samochód? On ma różne marzenia, chciałby wrócić na jakiś czas do Stanów. Tęskni za tymi Stanami. Wszelki sprzęt do studia. To taka skarbonka bez dna. Nowe monitory, programy. Jak ktoś ma pasję do muzyki i kręcenia gałeczkami, to jest to inna specyfika - Edyta Górniak podsumowuje w wywiadzie dla Jastrząb Post.