Niezwykły biznes Edyty Górniak. "Zawsze chciałam wspierać ludzi"

- Chcę dzielić się z wami tym, czego nauczyłam się na mojej drodze życia, co zaprowadziło mnie do szczęścia, spełnienia, satysfakcji i popularnie nazywanego sukcesu. Chcę podzielić się tym, co pozwoliło mi przetrwać traumatyczne doświadczenia, podnieść się z nich, przyjąć naukę, oczyścić i wznieść - Edyta Górniak informuje na swoim kanale Youtube.