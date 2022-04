Edyta Górniak pełna obaw o Allana. Drży o jego karierę w show-biznesie

Podkreśla, że w show-biznesie spotykają się ze sobą "skrajnie różni ludzie" - wrażliwi artyści, ale także osoby chciwe, próżne i manipulujące. - Oczywiście, w show-biznesie jest też dużo złodziei, narkotyków, alkoholu. To jest trudny świat - mówi Górniak. To sprawia, że czuje duży lęk na myśl o Allanie: - Tak sobie myślę, że nigdy ten świat show-biznesu nie był czysty. Ale taki jaki się stał teraz, to powiem, że z sercem na dłoni oddaję to dziecko do show-biznesu. Natomiast wiem, że ta pasja jego do muzyki jest olbrzymia.