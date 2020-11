Edyta Górniak tłumaczy się ze słów o statystach w szpitalach. Artystka zapewnia, że nie jest zła na ludzi

Sprawa nie przycichła, dlatego piosenkarka zdecydowała się wyjaśnić wszystko w telewizji i podkreślić, że tamto zdanie zostało wyrwane z kontekstu. "Gdybym faktycznie powiedziała, że w szpitalach nie ma chorych ludzi, ale są statyści, to byłoby to absurdem. Wydaje się, że komukolwiek trudno jest w to uwierzyć, a jednak ludzie uwierzyli" - dziwiła się.

Gwiazda odniosła się również do hejtu, który wylał się na nią w ostatnim czasie i zapewniła, że nie jest zła za to na Polaków. "Nie mam żalu do tych, których to rozzłościło, ale tych, którzy nadali inny kontekst wypowiedzi" - zaznaczyła na antenie Polsat News.